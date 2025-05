Auteur d’un livre sur la période où il a entraîné Carlos Alcaraz, c’est‐à‐dire de 5 à 12 ans, Carlos Santos semble encore blessé par leur sépa­ra­tion. Mais ce n’est pas pour cela qu’il critique son ancien joueur, bien au contraire. Dans l’en­tre­tien accordé à Punto De Break, il a évoqué Carlos enfant qui avait selon lui déjà les mêmes qualités tennistiques.

« Jeune son jeu était déjà le même. Surtout cette fameuse amortie que l’on a pratiqué des millions de fois, ou le coup droit, qui était déjà un canon. Quand je le vois, je vois le même joueur que j’avais quand j’étais enfant, seule­ment plus fort et plus grand. C’est la même magie, le même jeu, le même chaos parfois, mais toujours avec cette capa­cité de faire ce qu’il veut. La main a toujours bougé d’elle-même, comme si elle était un gant. »