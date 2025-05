Auteur d’un livre sur la période où il a entraîné Carlos Alcaraz, c’est‐à‐dire de 5 à 12 ans, Carlos Santos semble encore blessé par leur sépa­ra­tion. Mais ce n’est pas pour cela qu’il critique son ancien joueur, bien au contraire. Dans l’en­tre­tien accordé à Punto De Break, il a évoqué Carlos enfant qui avait selon lui déjà les mêmes qualités tennistiques.

« Jeune, son jeu était déjà le même. Surtout cette fameuse amortie que l’on a pratiqué des millions de fois, ou le coup droit, qui était déjà un canon. Quand je le regarde aujourd’hui, je vois le même joueur que j’avais quand il était enfant, seule­ment plus fort et plus grand. C’est la même magie, le même jeu, le même chaos parfois, mais toujours avec cette capa­cité de faire ce qu’il veut. La main a toujours bougé d’elle-même, comme si elle était un gant. »