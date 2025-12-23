Longuement interrogé par Eurosport Espagne suite à l’annonce de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos, premier entraîneur de l’actuel numéro 1 mondial, s’est notamment exprimé sur les potentiels remplaçants de Ferrero pour le poste de coach.
Et après avoir expliqué que Rafael Nadal ferait un candidat formidable, Santos a affirmé plus ou moins la même chose concernant Roger Federer.
« Ce serait incroyable, mais j’ai du mal à imaginer Federer vivre ici à Murcie. J’adorerais, car Federer est l’un de mes joueurs préférés. Je me suis beaucoup inspiré de lui lorsque j’entraînais Carlitos. Techniquement, c’est un joueur fantastique, mais je ne l’imagine pas vivre à Murcie, ni Carlitos en Suisse. »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 14:44