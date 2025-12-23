AccueilATPCarlos Santos, premier coach d'Alcaraz : "Voir Roger Federer entraîner Carlitos serait...
Carlos Santos, premier coach d’Alcaraz : « Voir Roger Federer entraîner Carlitos serait incroyable. Je me suis beau­coup inspiré de lui lorsque j’en­traî­nais Carlos »

Longuement inter­rogé par Eurosport Espagne suite à l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos, premier entraî­neur de l’ac­tuel numéro 1 mondial, s’est notam­ment exprimé sur les poten­tiels rempla­çants de Ferrero pour le poste de coach.

Et après avoir expliqué que Rafael Nadal ferait un candidat formi­dable, Santos a affirmé plus ou moins la même chose concer­nant Roger Federer. 

« Ce serait incroyable, mais j’ai du mal à imaginer Federer vivre ici à Murcie. J’adorerais, car Federer est l’un de mes joueurs préférés. Je me suis beau­coup inspiré de lui lorsque j’en­traî­nais Carlitos. Techniquement, c’est un joueur fantas­tique, mais je ne l’ima­gine pas vivre à Murcie, ni Carlitos en Suisse. »

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 14:44

