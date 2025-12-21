Entraîneur de Carlos Alcaraz lorsque celui‐ci était enfant, Carlos Santos a été inter­rogé par nos confrères d’Eurosport suite à la sépa­ra­tion surprise entre le numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero.

Et après avoir évoqué les raisons de cette rupture, Santos est revenu sur la person­na­lité parfois compli­quée de son ancien élève.

« Le futur entraî­neur n’aura pas d’autre choix que de respecter et s’adapter à la person­na­lité de Carlos. Juan Carlos l’a fait, je l’ai fait à l’époque… Il n’y a pas d’autre choix. C’est un joueur diffé­rent. Quand il était petit, quand je l’en­traî­nais ou que je l’ac­com­pa­gnais à un tournoi, je devais faire atten­tion. Je ne pouvais rien faire ni lui dire qui pouvait le contra­rier avant un tournoi. Il doit entrer sur le court heureux, et doit être, plus ou moins, en accord avec vous au moment d’en­trer. Vous ne pouvez pas le mettre en colère. Sinon, il ne joue pas. »