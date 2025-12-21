Entraîneur de Carlos Alcaraz lorsque celui‐ci était enfant, Carlos Santos a été interrogé par nos confrères d’Eurosport suite à la séparation surprise entre le numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero.
Et après avoir évoqué les raisons de cette rupture, Santos est revenu sur la personnalité parfois compliquée de son ancien élève.
« Le futur entraîneur n’aura pas d’autre choix que de respecter et s’adapter à la personnalité de Carlos. Juan Carlos l’a fait, je l’ai fait à l’époque… Il n’y a pas d’autre choix. C’est un joueur différent. Quand il était petit, quand je l’entraînais ou que je l’accompagnais à un tournoi, je devais faire attention. Je ne pouvais rien faire ni lui dire qui pouvait le contrarier avant un tournoi. Il doit entrer sur le court heureux, et doit être, plus ou moins, en accord avec vous au moment d’entrer. Vous ne pouvez pas le mettre en colère. Sinon, il ne joue pas. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 15:48