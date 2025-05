Le premier entrai­neur de Carlos Alcaraz vient de sortir un livre. Il évoque les années passées avec Carlitos puis­qu’il a été à ses côtés de 5 à 12 ans.

Il a accordé un très long entre­tien à nos confrères de Punto De Break. Et on sent qu’il n’a pas vrai­ment accepté ce qu’il s’est passé, il y a beau­coup d’amer­tume. C’est souvent le cas quand le coach forma­teur passe la main avec l’im­pres­sion qu’on lui vole son cham­pion et le travail fasti­dieux accompli pour le former.

Cela est d’au­tant plus criant que Carlos n’est pas vrai­ment content de la place qui lui a été accordée dans l’aven­ture de son ancien poulain.

« Je n’ai pas la place que je mérite. J’explique bien ce problème dans le livre, j’ex­plique la vraie raison pour laquelle j’ai arrêté d’en­traîner Carlitos. Cela n’a pas plu à son père et nos rela­tions se sont un peu refroi­dies [….] Au fil des ans, elles se sont réta­blies, mais après le livre, nous nous sommes de nouveau éloi­gnés l’un de l’autre. Je ne sais pas, je pense que je devrais être dans une posi­tion diffé­rente, en fin de compte j’ai fait tout ce que je pouvais pour cet enfant, au point de changer ma situa­tion person­nelle et profes­sion­nelle. Si j’avais continué, je suppose que cela aurait été jusqu’à ce qu’un IMG ou un entraî­neur de haut niveau appa­raisse, même s’ils m’ont toujours dit que j’au­rais ma place, que ce soit comme entraî­neur adjoint ou comme physiothérapeute. »