Contacté par nos confrères d’Eurosport Espagne suite à l’annonce de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos, qui a entraîné l’actuel numéro 1 mondial quand celui‐ci était enfant, a désigné Rafael Nadal comme le successeur idéal de Ferrero au poste de coach.
« Écoutez, nous avons beaucoup de joueurs à la retraite qui pourraient apporter beaucoup à Carlos, mais cela va être impossible. Par exemple, David Ferrer pourrait être un bon entraîneur, grâce au travail et aux sacrifices qu’il a accomplis. Et nous ne parlons même pas de joueurs comme Rafa Nadal, qui ferait un entraîneur formidable pour Carlitos. Pour son éducation, ses valeurs, son savoir‐être, son humilité. Ce qui serait très bénéfique pour Carlos et son entourage. Mais le nouvel entraîneur doit être proche et savoir que l’équipe de Carlitos est très importante. Il doit assumer tout cela. Il ne s’agit pas seulement de Carlitos, mais aussi de toutes les personnes qui font partie de l’équipe. Qu’elles soient plus ou moins compétentes, elles sont là, et il doit l’accepter. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 16:16