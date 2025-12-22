Contacté par nos confrères d’Eurosport Espagne suite à l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos, qui a entraîné l’ac­tuel numéro 1 mondial quand celui‐ci était enfant, a désigné Rafael Nadal comme le succes­seur idéal de Ferrero au poste de coach.

« Écoutez, nous avons beau­coup de joueurs à la retraite qui pour­raient apporter beau­coup à Carlos, mais cela va être impos­sible. Par exemple, David Ferrer pour­rait être un bon entraî­neur, grâce au travail et aux sacri­fices qu’il a accom­plis. Et nous ne parlons même pas de joueurs comme Rafa Nadal, qui ferait un entraî­neur formi­dable pour Carlitos. Pour son éduca­tion, ses valeurs, son savoir‐être, son humi­lité. Ce qui serait très béné­fique pour Carlos et son entou­rage. Mais le nouvel entraî­neur doit être proche et savoir que l’équipe de Carlitos est très impor­tante. Il doit assumer tout cela. Il ne s’agit pas seule­ment de Carlitos, mais aussi de toutes les personnes qui font partie de l’équipe. Qu’elles soient plus ou moins compé­tentes, elles sont là, et il doit l’accepter. »