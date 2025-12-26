Longuement inter­rogé par nos confrères d’Eurosport Espagne pour analyser à sa manière la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz, et Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos a estimé que son ancien élève ne devrait pas être plus impacté que cela. Mais atten­tion au cas où les résul­tats ne suivraient plus…

« Si Carlitos n’est pas d’ac­cord avec cette sépa­ra­tion et que, pour une raison quel­conque, quel­qu’un d’autre prend sa place ou qu’il n’ob­tient pas de bons résul­tats, il pour­rait commencer à s’ex­primer. Il pour­rait dire des choses comme : ‘Mon Dieu, papa, maman (ou qui que ce soit), pour­quoi avons‐nous fait cela ?’. Mais je ne pense pas que cela l’af­fecte beau­coup. Il se souviendra beau­coup de lui, mais je ne pense pas que cela l’af­fec­tera beau­coup. De plus, s’il trouve un bon entraî­neur, il va commencer en étant motivé, avec un chan­ge­ment d’air, ce qui n’est pas une mauvaise chose. »