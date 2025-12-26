AccueilATPCarlos Santos, premier entraîneur d'Alcaraz : "Si Carlitos n'est pas d'accord sur...
ATP

Carlos Santos, premier entraî­neur d’Alcaraz : « Si Carlitos n’est pas d’ac­cord sur la sépa­ra­tion avec Ferrero et qu’il n’ob­tient pas de bons résul­tats, il pour­rait commencer à s’ex­primer et dire des choses comme : ‘Mon Dieu, papa, maman, pour­quoi avons‐nous fait cela ?’ »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Longuement inter­rogé par nos confrères d’Eurosport Espagne pour analyser à sa manière la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz, et Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos a estimé que son ancien élève ne devrait pas être plus impacté que cela. Mais atten­tion au cas où les résul­tats ne suivraient plus… 

« Si Carlitos n’est pas d’ac­cord avec cette sépa­ra­tion et que, pour une raison quel­conque, quel­qu’un d’autre prend sa place ou qu’il n’ob­tient pas de bons résul­tats, il pour­rait commencer à s’ex­primer. Il pour­rait dire des choses comme : ‘Mon Dieu, papa, maman (ou qui que ce soit), pour­quoi avons‐nous fait cela ?’. Mais je ne pense pas que cela l’af­fecte beau­coup. Il se souviendra beau­coup de lui, mais je ne pense pas que cela l’af­fec­tera beau­coup. De plus, s’il trouve un bon entraî­neur, il va commencer en étant motivé, avec un chan­ge­ment d’air, ce qui n’est pas une mauvaise chose. »

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 18:13

Article précédent
Toni Nadal, à propos de l’in­fluence de Ferrero sur Alcaraz après leur sépa­ra­tion : « Juan Carlos a fait du très bon travail sur le court. Je pense que tout restera pareil »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.