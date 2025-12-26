Longuement interrogé par nos confrères d’Eurosport Espagne pour analyser à sa manière la séparation entre Carlos Alcaraz, et Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos a estimé que son ancien élève ne devrait pas être plus impacté que cela. Mais attention au cas où les résultats ne suivraient plus…
« Si Carlitos n’est pas d’accord avec cette séparation et que, pour une raison quelconque, quelqu’un d’autre prend sa place ou qu’il n’obtient pas de bons résultats, il pourrait commencer à s’exprimer. Il pourrait dire des choses comme : ‘Mon Dieu, papa, maman (ou qui que ce soit), pourquoi avons‐nous fait cela ?’. Mais je ne pense pas que cela l’affecte beaucoup. Il se souviendra beaucoup de lui, mais je ne pense pas que cela l’affectera beaucoup. De plus, s’il trouve un bon entraîneur, il va commencer en étant motivé, avec un changement d’air, ce qui n’est pas une mauvaise chose. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 18:13