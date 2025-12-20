AccueilATPCarlos Santos (premier entraîneur d'Alcaraz) sur les raisons de la rupture avec...
Carlos Santos (premier entraî­neur d’Alcaraz) sur les raisons de la rupture avec Ferrero : « Quand une personne ne pense qu’à s’en­ri­chir et empêche les autres d’aug­menter leurs revenus, les rela­tions se détériorent »

Carlos Santos avait des choses à dire à nos confrères d’Eurosport Espagne suite à l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre son ancien élève, Carlos Alcaraz et l’en­traî­neur, Juan Carlos Ferrero. 

Après avoir expliqué que c’était fina­le­ment le père du numéro 1 mondial qui tirait les ficelles, Santos a donné un aperçu de l’am­biance au sein de l’équipe de Carlitos. Ambiance qui se serait légè­re­ment dété­riorée à cause de l’argent. 

« C’est un envi­ron­ne­ment très soudé, où tous ceux qui ont débuté avec lui sont toujours à ses côtés. Il les apprécie tous, il les a toujours respectés. Il prend vrai­ment plaisir à être avec toute l’équipe. Ils tiennent à ce que l’équipe soit bien traitée à tous les niveaux, y compris finan­ciè­re­ment. Il a toujours pu compter sur chacun d’eux.C’est triste, mais quand on gagne beau­coup d’argent, on a tendance à vouloir en gagner autant, et le reste de l’équipe doit aussi en gagner, c’est inévi­table. Les gains doivent être partagés, et quand une personne ne pense qu’à s’en­ri­chir et empêche les autres d’aug­menter leurs revenus, les rela­tions se détériorent. »

« Ce qui s’est passé entre Ferrero et Alcaraz est très simple. Alors que le contrat de Juan Carlos s’est terminé fin novembre, ils ont attendu jusqu’au 13 décembre pour en présenter un nouveau. Juan Carlos ne l’a pas accepté, et ils n’ont voulu apporter aucune modi­fi­ca­tion », dévoile une source proche du dossier

