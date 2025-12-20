Carlos Santos avait des choses à dire à nos confrères d’Eurosport Espagne suite à l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre son ancien élève, Carlos Alcaraz et l’en­traî­neur, Juan Carlos Ferrero.

Après avoir expliqué que c’était fina­le­ment le père du numéro 1 mondial qui tirait les ficelles, Santos a donné un aperçu de l’am­biance au sein de l’équipe de Carlitos. Ambiance qui se serait légè­re­ment dété­riorée à cause de l’argent.

« C’est un envi­ron­ne­ment très soudé, où tous ceux qui ont débuté avec lui sont toujours à ses côtés. Il les apprécie tous, il les a toujours respectés. Il prend vrai­ment plaisir à être avec toute l’équipe. Ils tiennent à ce que l’équipe soit bien traitée à tous les niveaux, y compris finan­ciè­re­ment. Il a toujours pu compter sur chacun d’eux.C’est triste, mais quand on gagne beau­coup d’argent, on a tendance à vouloir en gagner autant, et le reste de l’équipe doit aussi en gagner, c’est inévi­table. Les gains doivent être partagés, et quand une personne ne pense qu’à s’en­ri­chir et empêche les autres d’aug­menter leurs revenus, les rela­tions se détériorent. »