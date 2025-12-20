Carlos Santos avait des choses à dire à nos confrères d’Eurosport Espagne suite à l’annonce de la séparation entre son ancien élève, Carlos Alcaraz et l’entraîneur, Juan Carlos Ferrero.
Après avoir expliqué que c’était finalement le père du numéro 1 mondial qui tirait les ficelles, Santos a donné un aperçu de l’ambiance au sein de l’équipe de Carlitos. Ambiance qui se serait légèrement détériorée à cause de l’argent.
« C’est un environnement très soudé, où tous ceux qui ont débuté avec lui sont toujours à ses côtés. Il les apprécie tous, il les a toujours respectés. Il prend vraiment plaisir à être avec toute l’équipe. Ils tiennent à ce que l’équipe soit bien traitée à tous les niveaux, y compris financièrement. Il a toujours pu compter sur chacun d’eux.C’est triste, mais quand on gagne beaucoup d’argent, on a tendance à vouloir en gagner autant, et le reste de l’équipe doit aussi en gagner, c’est inévitable. Les gains doivent être partagés, et quand une personne ne pense qu’à s’enrichir et empêche les autres d’augmenter leurs revenus, les relations se détériorent. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 15:15