Le site espa­gnol d’Eurosport a contacté le premier coach de Carlos Alcaraz quand celui‐ci était au début de son appren­tis­sage. Carlos Santos est donc revenu sur la fin de sa colla­bo­ra­tion avec le jeune Carlitos et, visi­ble­ment, il y a quelques simi­li­tudes avec ce qu’il s’est passé avec Juan Carlos Ferrero.

« C’est le père de Carlos qui tire les ficelles. Carlitos n’y est pour rien. Je veux dire, Carlitos aurait continué aussi long­temps que Juan Carlos l’au­rait voulu. J’ai vécu huit ans avec Carlitos, et il en passé sept avec Juan Carlos. La même chose m’est arrivée : je souhai­tais certaines condi­tions, mais son père ne les voyait pas ainsi. Et Juan Carlos a dû demander d’autres condi­tions que son père refu­sait égale­ment. Mais bon, au moins Carlitos a dit des choses très gentilles sur lui. »