Au fil d’un échange avec Marion Bartoli et Simon Cambers pour Tennis Majors, la jour­na­liste Carole Bouchard a livré son intui­tion sur la fin de carrière de Roger Federer. Au vu de sa prévi­sion, il est certain que de nombreux fans du Suisse signe­raient les yeux fermés pour un tel scénario : « Si vous êtes Roger Federer, vous n’achevez pas votre carrière sur une bulle à Wimbledon (6–3, 7–6(4), 6–0 contre Hubert Hurkacz en quarts de finale ndlr). Je pense qu’il va essayer de jouer un Wimbledon supplé­men­taire, mais cela veut dire qu’il doit jouer en Australie, peut‐être sur terre battue. Il doit rester en forme. »

Carole Bouchard pour­suit : « Je pense qu’il va essayer. Il a quarante ans et nous atten­dons encore de lui qu’il joue un Wimbledon de plus. C’est l’un des plus grands cham­pions tous sports confondus. Je pense qu’on le verra à Wimbledon l’année prochaine. J’espère juste que son genou va le laisser un peu tranquille ».