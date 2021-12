Grande spécia­liste du numéro 1 mondial et auteure du livre ‘Novak Djokovic : la quête de Roland‐Garros’, Carole Bouchard s’est récem­ment exprimée sur le Serbe et son début de riva­lité avec Daniil Medvedev dans un podcast réalisé sur Tennis Majors. Et pour la jour­na­liste fran­çaise, Nole se moque de cette oppo­si­tion car il n’a qu’un seul et unique objectif en tête.

« Oui, la riva­lité grandit petit à petit. Mais ce ne sera pas comme Borg‐McEnroe ou Federer‐Nadal, car Djokovic et Medvedev ont presque 10 ans d’écart. Medvedev peut riva­liser avec Djokovic sur toute une saison, mais pour l’ins­tant unique­ment sur le dur. Le Russe doit progresser sur terre battue et sur herbe. L’obsession de Djokovic est de remporter un 21e titre du Grand Chelem et de dépasser Nadal et Federer. Pas de battre Medvedev ou Zverev. »