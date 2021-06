Dans une très longue inter­view donnée au maga­zine GQ, Caroline Garcia se confie comme elle l’a jamais fait. Si elle passe en revue une partie de sa carrière, elle confirme aussi qu’elle est venue au tennis car elle était fan de Roger Federer et Rafael Nadal. Elle évoque l’at­ti­tude irré­pro­chable dans deux styles diffé­rents de ces deux immenses stars. Mais, et ce n’est pas une surprise, elle précise aussi que la situa­tion a changé depuis le dernier Roland‐Garros où Novak Djokovic l’a litté­ra­le­ment impres­sionné : « Quand on voit Djokovic enchaîner vendredi et dimanche cette année à Roland‐Garros deux matchs de 4h à haute inten­sité, c’est quelque chose qui m’impressionne en tant que passionnée de tennis. J’étais éblouie par ce qu’il a réussi à faire, la téna­cité dont il a fait preuve en finale. Dans le passé, on a dit qu’il s’énervait, qu’il n’avait pas une aussi belle atti­tude que Federer et Nadal, mais là fran­che­ment, il a été impres­sion­nant. » des mots qui confirment bien que les amou­reux du tennis, les vrais, ont changé de vision concer­nant le Serbe, il était temps.