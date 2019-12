Classé 27e joueur mondial au sortir d’une saison mitigée, durant laquelle il a subi beaucoup de blessures, Pablo Carreño Busta s’est exprimé pour la Academia Equelite. Dans l’institution dirigée par Juan Carlos Ferrero, son jeune compatriote a fait le bilan de sa saison : « La saison a été compliquée, j’ai eu beaucoup de blessures au début de l’année, j’ai été pratiquement out pendant cinq mois. Cela m’a fait perdre beaucoup de places au classement. Cependant, la fin de l’année a été bonne. J’ai retrouvé un très bon niveau de jeu, et cela me donne beaucoup de confiance pour 2020. »