Lors d’un entre­tien accordé à As, Pablo a évoqué son ambi­tion prin­ci­pale pour cette saison.

Il veut revenir dans le Top 10.

Pour en parler, il a donc parlé du système de clas­se­ment encore en vigueur qui reste encore assez étrange pour lui : « Mon objectif depuis le début de la pré‐saison était de revenir dans le top 10. On ne savait pas très bien comment se passe­rait le clas­se­ment et on a vu qu’il y avait encore des points à partir de 2019, ce qui me semble tota­le­ment fou. Malgré ça, je vais essayer de conti­nuer à gagner le plus de points possible, même si ce système me fait très mal. Je ne défends presque plus rien main­te­nant. Tout ce que je fais s’ad­di­tion­nera. Je veux me rappro­cher petit à petit, sans être obsédé par cette idée de faire partie des dix meilleurs joueurs de la planète »