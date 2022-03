Le conflit entre la Russie et l’Ukraine continue de dicter en grande partie l’ac­tua­lité du tennis. Alors que les barrages de la Coupe Davis auront lieu ce week‐end, les 4 et 5 mars, l’équipe d’Espagne, qui affronte la Roumanie à Marbella, a auto­ma­ti­que­ment été inter­rogée sur ce conflit qui fait tant parler.

Pablo Carreno Busta est notam­ment revenu sur les déci­sions prises par l’ATP, la WTA et l’ITF de supprimer tous les symboles rappor­tant à la Russie et d’ex­clure cette dernière de toutes les compé­tions par équipe. Une initia­tive insuf­fi­sante pour le 16e joueur mondial.

« L’important est que tous les acteurs se sont montrés contre la guerre, aussi bien Rublev que Medvedev et d’autres acteurs qui ont déclaré une posi­tion très claire sur ce qui se passe en Ukraine. Ensuite, les déci­sions prises par l’ITF, l’ATP, la WTA ou d’autres sports, qu’elles soient plus ou moins équi­tables, ne servi­ront à rien si on les compare à ce qu’ils subissent actuel­le­ment en Ukraine. Je ne sais pas si c’est juste, si c’est adéquat ou s’il y a une solu­tion pour cela, le point sur lequel nous sommes tous d’ac­cord est que ce qui se passe en Ukraine n’est pas juste. J’espère qu’il pourra être résolu le plus rapi­de­ment possible. »