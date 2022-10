A 31 ans, Pablo Carreno Busta a déjà une carrière bien remplie. Mais cette semaine, il ressent une pres­sion parti­cu­lière puis­qu’il joue dans sa ville natale, Gijon, pour la première fois depuis une « éter­nité ». Il a raconté comment il avait vécu son entrée en lice mercredi face à Thiago Monteiro (6−4, 7–6[3], en 1h53).

« je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai joué un match en compé­ti­tion offi­cielle à Gijon. Jouer à domi­cile a ses bons côtés mais, en même temps, cela complique un peu les choses. Mais bon, je savais que le début du match était très impor­tant, se sentir bien au début, ça enlève toujours beau­coup de pres­sion. Les sensa­tions et l’har­monie avec le public ont été très agréables, il y a eu des moments où il y avait beau­coup de bruit sur le terrain. Le public était heureux, il s’amu­sait, mais souf­frait aussi un peu, mais c’est là toute la beauté de la chose. À la fin, j’ai réussi à gagner le match et c’est la chose la plus impor­tante, pour le prochain tour, je pense que cela peut m’aider beau­coup, avoir souf­fert un peu à la fin peut être bon pour moi, ainsi que le jour de repos. Je dois récu­pérer physi­que­ment et revenir à 100% ».

Ce vendredi, il affron­tera le Français Arthur Rinderknech, tombeur de Constant Lestienne, pour une place dans le dernier carré de l’ATP 250 espagnol.