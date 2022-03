Dans une inter­view accordée à l’ATP, Pablo Carreno Busta, a parlé de la progres­sion de Carlos Alcaraz, qu’il côtoie souvent. L’Espagnol pense que son jeune compa­triote, déjà impres­sion­nant pour son âge, n’a pas fini de surprendre les obser­va­teurs, surtout qu’il a la chance d’être très bien entouré.

« Quand Alcaraz est sur le court, il ne ressemble pas à un enfant, loin de là… Il est beau­coup plus mature que les enfants de son âge. Il est encore très jeune et a des choses à améliorer à chaque séance d’en­traî­ne­ment. Son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, est une personne qui sait ce que c’est que d’être numéro un mondial. Je suis sûr qu’il aidera son élève à le devenir aussi à un moment donné. Je sais que Ferrero insiste beau­coup auprès de ses joueurs pour qu’ils se reposent bien et qu’ils régulent leur acti­vité sur les réseaux sociaux, ce qui est bien pour les jeunes joueurs aujourd’hui », a constaté Carreno Busta.