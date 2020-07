Pablo Carreno Busta (25e) n’est pas convaincu que le circuit pourra reprendre avec l’US Open prévu à partir du 31 août. Interrogé par l’agence espagnole EFE, le natif de Gijon a exprimé ses doutes : « C’est compliqué car il y a des joueurs qui viennent de pays différents et chacun d’entre eux se trouve dans une situation spécifique avec la pandémie. La tournée sur terre battue paraît meilleure que l’US Open 2020, mais le Covid-19 n’est pas facile à contrôler. A tout moment, il peut y avoir une nouvelle crise. J’espère que nous pourrons être de retour en compétition, mais il n’y a pas de certitudes absolues. » L’ATP 500 de Washington a été annulé et l’US Open apparaît plus que jamais menacé.