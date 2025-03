Pablo Carreno Busta s’en sort très bien, trop bien.

Opposé ce jeudi au Bulgare, Iliyan Radulov, en huitièmes de finale du Challenger de Gérone, en Espagne, le local, parti­cu­liè­re­ment mécon­tent après l’an­nonce de l’ar­bitre de chaise concer­nant une marque, s’est telle­ment emporté qu’il a carré­ment bous­culé l’of­fi­ciel au moment de s’ex­pli­quer avec lui.

Une situa­tion rare, inad­mis­sible et norma­le­ment sanc­tionnée d’une disqualification.

Should Pablo Carreno Busta have been disqua­li­fied for pushing umpire Ali Katebi in his match vs Iliyan Radulov in Girona ?



Line judge called a ball out in tiebreak, but umpire checked the mark and ruled it in. Busta argued & pushed the umpire while shou­ting for the super­visor. pic.twitter.com/M7zxxA4hPi