Sélectionné au sein de l’équipe espa­gnole pour les phases de poule de la Coupe Davis, Pablo Carreno Busta, long­temps éloigné du circuit à cause d’une bles­sure au coude, a accordé un long entre­tien à nos confrères de Puntodebreak dans lequel il a notam­ment été inter­rogé sur l’im­pact de l’af­faire Jannik Sinner, et de ses deux contrôles anti­do­pages posi­tifs, au sein du vestiaire.

« On en a beau­coup parlé quand c’est sorti, c’était un choc. On parle quand même d’un contrôlé positif du numéro 1 mondial ! Bien sûr, on en a parlé, mais sans avoir suffi­sam­ment d’in­for­ma­tions, comme on peut en parler dans un bar avec un ami. Maintenant que de nouvelles infor­ma­tions sortent, on comprend mieux la situa­tion, mais c’est ce que je dis, la chose la plus contro­versée est qu’il a pu concourir pendant que l’on déci­dait s’il était coupable ou non, alors que d’autres joueurs n’avaient pas été auto­risés à le faire. Comme je ne sais pas exac­te­ment comment les autres cas se sont déroulés, je ne peux pas vous dire s’il y a eu un trai­te­ment de faveur ou non. »