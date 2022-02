Interviewé par le journal Marca en marge du tournoi d’Acapulco sur lequel il a été éliminé par Marcos Giron après un match accroché de près de 3h, Pablo Carreno Busta est revenu sur le parcours de son compa­triote Rafael Nadal lors de son sacre à l’Open d’Australie en janvier dernier. Et comme beau­coup, « PCB » a été très impres­sionné par Rafa.

« Réussir à gagner le tournoi avec la manière dont il il l’a fait… Pas seule­ment en finale, en remon­tant deux sets à Medvedev alors que tout le monde le consi­dé­rait déjà comme perdu ; contre Shapovalov déjà, il a récu­péré des deux sets perdus et dans le cinquième, il a de nouveau gagné ; Avec Berrettini, ce n’est pas qu’il a gagné faci­le­ment, mais il a plutôt dominé et il continue encore de montrer qu’il est le meilleur. Il est à la lutte avec Djokovic et Federer pour être le meilleur de l’his­toire et il sera très diffi­cile de revoir un jour quel­qu’un comme lui. »