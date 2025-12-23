Qui a dit que le tennis ne fonctionnait plus ? Qui a dit que c’était un sport qui était regardé principalement par les vieux ? Les mêmes sûrement qui vont se féliciter du dernier rapport sur les plus fortes audience tv de 2025. Si le match France‐Ecosse est en première position, le tennis s’en sort pas mal non plus puisque la Finale entre Sinner et Alcaraz se hisse au 9ème rang notamment derrière certaines fictions de TF1.
Nous avons été plus de 7 millions à suivre le duel entre Jannik et Carlos. Alors oui, la finale était dingue mais cela confirme aussi que le tennis avec Roland‐Garros fait partie de notre patrimoine, c’est un rendez‐vous incontournable encore davantage depuis qu’il s’est modernisé.
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 10:45