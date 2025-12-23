AccueilLe blog de la rédac'Carton plein pour la finale de Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner ,...
Carton plein pour la finale de Roland‐Garros entre Alcaraz et Sinner , qui a dit que le tennis était un sport de vieux ?

Par Laurent Trupiano

Qui a dit que le tennis ne fonc­tion­nait plus ? Qui a dit que c’était un sport qui était regardé prin­ci­pa­le­ment par les vieux ? Les mêmes sûre­ment qui vont se féli­citer du dernier rapport sur les plus fortes audience tv de 2025. Si le match France‐Ecosse est en première posi­tion, le tennis s’en sort pas mal non plus puisque la Finale entre Sinner et Alcaraz se hisse au 9ème rang notam­ment derrière certaines fictions de TF1. 

Nous avons été plus de 7 millions à suivre le duel entre Jannik et Carlos. Alors oui, la finale était dingue mais cela confirme aussi que le tennis avec Roland‐Garros fait partie de notre patri­moine, c’est un rendez‐vous incon­tour­nable encore davan­tage depuis qu’il s’est modernisé.

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 10:45

