Pat Cash suit de très près l’actualité du tennis, il est notamment consultant pour CNN. Récemment il s’est exprimé lourdement au sujet de Nick Kyrgios en expliquant que recevoir des leçons de conduite de son compatriote était une pilule difficile à avaler.

Dans un entretien accordé à Tennisnet, l’Australien a surtout essayé de savoir quel était le joueur le plus intéressant derrière le Big 3. Tout de suite, il s’est centré sur Stefanos Tsitsipas : « Personnellement, si je devais me concentrer sur un seul joueur ce serait Stefanos Tsitsipas. Ce joueur est très intéressant. Il apporte quelque chose de vraiment nouveau que ce soit sur et en dehors du court, une sorte de fraîcheur. C’est aussi pour cela qu’il a du succès. Après, je citerai Dominic Thiem qui dégage une puissance incroyable car il frappe très fort. Pour clore ce trio, je mettrai Denis Shapovalov qui est passionnant, qui est créatif et qui possède une sacrée marge de progression »