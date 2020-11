Casper Ruud est un jeune joueur. Il s’est confié dernièrement à la télé norvégienne sur les évènements de sa carrière qui l’avaient le plus marqué.

Etrangement, il n’a pas parlé de ses victoires mais du stress incroyable qu’il avait subi quand il a su qu’il allait jouer contre Roger Federer : « Je me souviens qu’avant de jouer contre Roger Federer, j’ai passé une nuit « horrible ». Lorsque j’allongeais ma tête sur l’oreiller, je ne pouvais m’empêcher d’y penser, d’essayer d’anticiper ce qui allait arriver. Jouer contre Federer dans une carrière ce n’est pas anodin. Rencontrer celui qui est considéré comme la plus grande légende de votre sport dans l’histoire, cela vous rend plutôt nerveux surtout quand vous êtes un jeune joueur. D’ailleurs je ne sais même plus si au final j’ai vraiment pu fermer l’oeil de la nuit, dormir ne serait-ce qu’une seconde (rires) »

Pour rappel, le premier et pour l’instant le seul duel entre les deux joueurs a eu lieu l’an dernier à Roland-Garros sur le Suzanne Lenglen. Casper avait été loin d’être ridicule s’inclinant en trois sets : 6-3, 6-1, 7-6 (8).