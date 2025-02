Cette semaine à Rio où se déroule l’ATP 500 brési­lien sur terre battue, les tempé­ra­tures varie­ront de 33 à 37°, avec un ressenti à plus de 40°. Le 5e joueur mondial a eu une pensée pour les joueurs en lice, parmi lesquels la tête de série numéro 1 Alexander Zverev.

Put some respect to the names of all players compe­ting at the @RioOpenOficial this week!! Possibly the toughest physical test you will find on the @atptour 🥵😧 Incredible effort!!🔥👏👏 pic.twitter.com/WWiaZVxc9s