Casper Ruud a traversé une saison particulièrement compliquée, faite de hauts et de bas, mais surtout marquée par des difficultés à retrouver sa motivation, comme il l’a expliqué à plusieurs reprises cette année après avoir connu une forme de « burn‐out » en 2025.
En grande forme cette semaine à Paris, où il s’est qualifié pour les quarts de finale sans concéder le moindre set, le Norvégien semble enfin retrouver son meilleur tennis dans une ville qui lui a souvent réussi, notamment à Roland‐Garros.
Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, Ruud est revenu avec beaucoup de sincérité sur cette période difficile, durant laquelle il avait même perdu l’envie de se lever le matin pour aller s’entraîner. Une situation qui semble désormais appartenir au passé.
« Tout ça m’a amené, l’an passé, à ne plus avoir envie de me lever et d’aller m’entraîner quand mon réveil sonnait le matin. Jusque‐là, je m’étais toujours entraîné parce que j’en avais envie. Là, je le faisais parce que je devais le faire. Je ne veux pas me plaindre, je sais que beaucoup de gens ont un travail répétitif, mais tu fais et défais tes valises en permanence, tu passes d’un aéroport à un autre, tu enchaînes les vols, tu organises tes déplacements… Parfois, ça devient trop » a déclaré Casper Ruud.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 10:51