Casper Ruud cherche à s’amé­liorer autant qu’il le peut, et le Norvégien estime que son cadet Carlos Alcaraz est une superbe source d’ins­pi­ra­tion. La capa­cité de l’Espagnol a gardé le sourire à tous moments est selon lui quelque chose dont tous les joueurs devraient s’im­pré­gner, lui y compris.

Casper Ruud : Carlos Alcaraz you know he always brings a smile whether win or lose of course you’re allowed to be frus­trated but even if he loses crazy points he will smile and laugh about it 🙂 pic.twitter.com/T03dhzO3Uq