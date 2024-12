Après s’être récon­cilié avec Novak Djokovic et même Rafael Nadal, Nick Kyrgios a égale­ment fait la paix avec Casper Ruud, avec qui il s’est souvent pris le bec sur les réseaux sociaux par le passé.

C’est désor­mais de l’his­toire ancienne puisque les deux joueurs semblent telle­ment s’ap­pré­cier qu’ils ont même décidé de s’as­so­cier en double à l’oc­ca­sion de la World Tennis League, une exhi­bi­tion lucra­tive disputée à Abou Dabi.

« When we started the match we said, you know, who would’ve thought, us playing doubles toge­ther EVER… » 😭



