Alors qu’ils viennent d’achever leur mini tournée de matchs exhi­bi­tions dans leurs deux pays d’ori­gine, la Norvège et le Danemark, Casper Ruud et Holger Rune ont pris le temps de répondre à plusieurs ques­tions en confé­rence de presse.

Et forcé­ment, l’une d’entre elles portait sur leur quart de finale tendu à Roland‐Garros en 2022 où les deux hommes avaient échangés quelques noms d’oi­seaux. Et pour Casper, c’est de l’his­toire ancienne.

« De telles choses peuvent sortir de votre bouche dans le feu de l’action. Holger et moi en avons parlé et sommes rede­venus amis. Il a mûri, tout comme moi. Et puis on laisse ce genre de choses derrière nous. Je l’ai rencontré pour la première fois quand il avait 17 ans. J’ai suivi son évolu­tion et il est devenu un joueur fantas­tique et aussi un gars très sympa. Nous nous enten­dons très bien. L’ambiance est clai­re­ment meilleure qu’il y a deux ans. »