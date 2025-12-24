Après être revenu sur une prédiction qui s’est finalement révélée inexacte suite à aux retraites de Roger Federer et Rafael Nadal, Casper Ruud a rendu hommage à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs des huit derniers tournois du Grand Chelem. Mais le Norvégien refuse malgré tout de s’avouer vaincu face à cette impressionnante domination.
« Ils ont en quelque sorte propulsé le jeu à un niveau supérieur. Mais, vous savez, ils sont aussi humains, comme tout le monde. Ce sont eux qui ont pris la relève du Big 3, et c’est vraiment impressionnant. Mais j’espère qu’il y aura encore quelques champions du Grand Chelem dans les années à venir. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 15:47