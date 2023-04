De passage il y a quelques temps sur Eurosport pour évoquer la saison sur terre battue et son rapport à cette surface, Casper Ruud, qui joue pour une place en finale de l’ATP 250 d’Estoril ce samedi face à Quentin Halys, a déclaré qu’il faisait partie des rares joueurs du circuit à se sentir vrai­ment à l’aise sur terre.

« Vous regardez les 100 meilleurs joueurs du monde. Sur 100, je dirais que 70 ou 75 d’entre eux préfèrent proba­ble­ment jouer sur des terrains durs. Il y a beau­coup moins de joueurs qui préfèrent jouer sur terre battue et je pense que je suis l’un d’eux. Cela pour­rait être un avan­tage pour cette nouvelle saison sur terre. Vous savez que vous avez des joueurs qui ne veulent pas du tout être là. Vous pouvez avoir certains de ces matchs où seuls 3 ou 4 coups suffisent parce que votre adver­saire pour­rait faire quelque chose de stupide. C’est une sensa­tion agréable et confor­table à avoir. Ce n’est pas tant que je vais gagner chaque match. C’est plutôt que je vais être très diffi­cile à battre sur terre battue parce que je peux durer de nombreuses heures. Celui qui veut me battre devra jouer un tennis incroyable pendant 3 heures. »