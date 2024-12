Autrefois en froid à cause notam­ment de certaines décla­ra­tions de l’Australien, Casper Ruud et Nick Kyrgios se sont depuis bel et bien réconciliés.

Et à en croire le commen­taire laissé par Nick en dessous de la publi­ca­tion du Norvégien sur Instagram, ils se sont même récem­ment entraînés ensemble. Et après avoir remercié ce dernier de l’avoir invité, Kyrgios s’est bien fait cham­brer par son nouvel ami.

« Merci pour l’in­vi­ta­tion frérot », a écrit le fina­liste de Wimbledon 2022 avant la réponse hila­rante de Casper : « On se voit au gymnase tout à l’heure. »