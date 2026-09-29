Casper Ruud est un grand fan de Carlos Alcaraz, et il ne s’en est jamais caché.
Interrogé sur le coup qu’il prendrait à l’un des coéquipiers de la Team Europe sur la Laver Cup lors de son passage en conférence de presse après la victoire de l’équipe, le Norvégien a directement cité le service d’Alexander Zverev avant de rafler tous les coups de Carlos Alcaraz.
Cela a au moins le mérite d’être clair.
Casper had Carlos cracking up 😂 #lavercup pic.twitter.com/T6Ny0wXAXr— Tennis Channel (@TennisChannel) September 28, 2026
« Si je pouvais piquer un coup à mes coéquipiers, je prendrais probablement le service de Zverev, si je pouvais. Et je prendrais tout le reste à Carlos. C’est simple. Réponse simple et rapide. C’est tout », a lâché Ruud, ce qui a bien fait rire Alcaraz, placé juste à côté de lui.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 11:10