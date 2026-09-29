Casper Ruud est un grand fan de Carlos Alcaraz, et il ne s’en est jamais caché.

Interrogé sur le coup qu’il pren­drait à l’un des coéqui­piers de la Team Europe sur la Laver Cup lors de son passage en confé­rence de presse après la victoire de l’équipe, le Norvégien a direc­te­ment cité le service d’Alexander Zverev avant de rafler tous les coups de Carlos Alcaraz.

Cela a au moins le mérite d’être clair.

« Si je pouvais piquer un coup à mes coéqui­piers, je pren­drais proba­ble­ment le service de Zverev, si je pouvais. Et je pren­drais tout le reste à Carlos. C’est simple. Réponse simple et rapide. C’est tout », a lâché Ruud, ce qui a bien fait rire Alcaraz, placé juste à côté de lui.