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Casper Ruud est radical : « Si je pouvais piquer un coup à mes coéqui­piers, je pren­drais le service de Zverev, et tout le reste d’Alcaraz »

Par
Thomas S
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Casper Ruud est un grand fan de Carlos Alcaraz, et il ne s’en est jamais caché. 

Interrogé sur le coup qu’il pren­drait à l’un des coéqui­piers de la Team Europe sur la Laver Cup lors de son passage en confé­rence de presse après la victoire de l’équipe, le Norvégien a direc­te­ment cité le service d’Alexander Zverev avant de rafler tous les coups de Carlos Alcaraz. 

Cela a au moins le mérite d’être clair. 

« Si je pouvais piquer un coup à mes coéqui­piers, je pren­drais proba­ble­ment le service de Zverev, si je pouvais. Et je pren­drais tout le reste à Carlos. C’est simple. Réponse simple et rapide. C’est tout », a lâché Ruud, ce qui a bien fait rire Alcaraz, placé juste à côté de lui. 

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 11:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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