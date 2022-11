Casper Ruud s’est qualifié pour les demi‐finales du Masters en termi­nant premier de son groupe plutôt « à la surprise géné­rale » lui qui est bien plus à l’aise sur surface lente.

Après deux victoires sur Auger Aliassime et Fritz, il dispu­tait un match « pour du beurre » face à son ami, Rafael Nadal. Le duel a tourné à l’avan­tage du plus titré des deux hommes et révèle une fâcheuse tendance chez le Norvégien, lors­qu’il est opposé au Top 3, ça coince…