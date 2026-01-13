De passage en conférence de presse avant son entrée en lice sur le tournoi d’Auckland, Casper Ruud a été invité à s’exprimer sur les principaux changements entre ses débuts sur le circuit et aujourd’hui. Et le Norvégien a donné une réponse à la fois détaillée et intéressante.
« Il y a clairement eu un grand changement dans la génération de joueurs de tennis, si l’on pense aux sept ou huit dernières années. Je me souviens de mon premier tableau principal sur le circuit ATP en 2016, cela fait donc déjà 10 ans, et je me souviens avoir joué contre Viktor Troicki, qui faisait partie de cette génération, avec Novak [Djokovic] et Rafa [Nadal], et entre les deux, Jo‐Wilfried Tsonga, Tomas Berdych, David Ferrer, et tous ces joueurs que j’admirais et que je regardais beaucoup à la télévision. Et puis, il y a cette nouvelle génération, dont Sinner est en quelque sorte le plus âgé, et puis il y a Fonseca, qui est le plus jeune, et entre ces deux âges, avec cinq ou six ans d’écart, ils frappent vraiment fort et jouent un style de tennis un peu différent, auquel j’ai dû m’habituer. Et ils n’ont pas seulement un gros coup, ils en ont généralement deux, leur coup droit et leur revers sont excellents. Si vous regardez ces joueurs, vous savez que j’ai perdu la semaine dernière contre Mensik à la United Cup, et il a un excellent service, frappe fort du revers des deux côtés, et on voit cela de plus en plus souvent. En voyant comment le jeu a changé, j’ai réalisé que je devais modifier un peu mon jeu. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 16:40