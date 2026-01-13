De passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le tournoi d’Auckland, Casper Ruud a été invité à s’ex­primer sur les prin­ci­paux chan­ge­ments entre ses débuts sur le circuit et aujourd’hui. Et le Norvégien a donné une réponse à la fois détaillée et intéressante.

« Il y a clai­re­ment eu un grand chan­ge­ment dans la géné­ra­tion de joueurs de tennis, si l’on pense aux sept ou huit dernières années. Je me souviens de mon premier tableau prin­cipal sur le circuit ATP en 2016, cela fait donc déjà 10 ans, et je me souviens avoir joué contre Viktor Troicki, qui faisait partie de cette géné­ra­tion, avec Novak [Djokovic] et Rafa [Nadal], et entre les deux, Jo‐Wilfried Tsonga, Tomas Berdych, David Ferrer, et tous ces joueurs que j’ad­mi­rais et que je regar­dais beau­coup à la télé­vi­sion. Et puis, il y a cette nouvelle géné­ra­tion, dont Sinner est en quelque sorte le plus âgé, et puis il y a Fonseca, qui est le plus jeune, et entre ces deux âges, avec cinq ou six ans d’écart, ils frappent vrai­ment fort et jouent un style de tennis un peu diffé­rent, auquel j’ai dû m’ha­bi­tuer. Et ils n’ont pas seule­ment un gros coup, ils en ont géné­ra­le­ment deux, leur coup droit et leur revers sont excel­lents. Si vous regardez ces joueurs, vous savez que j’ai perdu la semaine dernière contre Mensik à la United Cup, et il a un excellent service, frappe fort du revers des deux côtés, et on voit cela de plus en plus souvent. En voyant comment le jeu a changé, j’ai réalisé que je devais modi­fier un peu mon jeu. »