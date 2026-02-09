Marié depuis quelques semaines avec sa compagne, Maria Galligani, Casper Ruud est devenu il y a seule­ment quelques jours papa pour la première fois. Deux heureux évène­ments presque coup sur coup pour le joueur norvé­gien qui a récem­ment raconté quelques coulisses de son enter­re­ment de vie de garçon à Las Vegas.

Et à l’écouter, lors d’un dîner filmé en marge de l’UTS avec Francisco Cerundolo et Alex De Minaur, il n’est pas prêt d’ou­blier ce séjour arrosé.

« La semaine dernière, j’ai fêté mon enter­re­ment de vie de garçon à Las Vegas. Je me suis entraîné pendant deux semaines, puis je suis parti pour un week‐end, et j’ai proba­ble­ment tout gâché. Nous étions neuf et c’était la première fois que je me saou­lais, vrai­ment saouler. La toute première fois. J’ai donc eu besoin d’une semaine pour m’en remettre. En Norvège, les enter­re­ments de vie de garçon durent géné­ra­le­ment une journée. Vos amis décident de ce que vous allez faire pendant 12 heures. Vous devez tout boire. Vous devez faire tout ce qu’ils vous disent. Vous ne pouvez pas dire non. Ce jour‐là, je ne savais pas quoi faire ni ce que j’al­lais faire. Je n’en avais aucune idée. Quand je me suis levé de ma chaise, je me suis dit : « Wooow ». C’était assez amusant, mais c’était la dernière fois avant longtemps. »