Marié depuis quelques semaines avec sa compagne, Maria Galligani, Casper Ruud est devenu il y a seulement quelques jours papa pour la première fois. Deux heureux évènements presque coup sur coup pour le joueur norvégien qui a récemment raconté quelques coulisses de son enterrement de vie de garçon à Las Vegas.
Et à l’écouter, lors d’un dîner filmé en marge de l’UTS avec Francisco Cerundolo et Alex De Minaur, il n’est pas prêt d’oublier ce séjour arrosé.
Definitely, some spicy stories in the next All On the Table with @CasperRuud98 @alexdeminaur @FranCerundolo 🌶️ pic.twitter.com/meDErAJqnp— UTS Tour (@uts_tour_) February 9, 2026
« La semaine dernière, j’ai fêté mon enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Je me suis entraîné pendant deux semaines, puis je suis parti pour un week‐end, et j’ai probablement tout gâché. Nous étions neuf et c’était la première fois que je me saoulais, vraiment saouler. La toute première fois. J’ai donc eu besoin d’une semaine pour m’en remettre. En Norvège, les enterrements de vie de garçon durent généralement une journée. Vos amis décident de ce que vous allez faire pendant 12 heures. Vous devez tout boire. Vous devez faire tout ce qu’ils vous disent. Vous ne pouvez pas dire non. Ce jour‐là, je ne savais pas quoi faire ni ce que j’allais faire. Je n’en avais aucune idée. Quand je me suis levé de ma chaise, je me suis dit : « Wooow ». C’était assez amusant, mais c’était la dernière fois avant longtemps. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 16:29