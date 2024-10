Le joueur norvé­gien s’est exprimé au sujet de l’Arabie Saoudite dans un média norvé­gien. Ses propos n’étaient pas de défendre ce pays mais de mettre un peu de nuances d’au­tant que comme il l’ex­plique le circuit va en Chine depuis un bon bout de temps.

« Je n’ai pas reçu d’offre de Six Kings Slam, mais j’en ai reçu par le passé et j’ai choisi de ne pas y aller. C’est bien sûr un pays contro­versé à bien des égards, mais il y a aussi d’autres pays contro­versés dans lesquels nous voya­geons et jouons. On peut aussi bien sûr discuter de la Chine et des droits de l’homme, mais nous y allons chaque année. On a beau­coup parlé de Peng Shuai et de ce qui lui est arrivé, c’est juste pour dire que si l’on veut souli­gner l’Arabie saou­dite comme un pays contro­versé, il faut aussi mentionner d’autres pays dont nous ne parlons pas »