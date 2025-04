Interrogé par nos confrères de l’Equipe après sa victoire à l’UTS, Casper Ruud a expliqué que sa géné­ra­tion n’était pas « perdue ».

« Je pense sincè­re­ment que les joueurs de mon âge vont gagner des Grands Chelems. On n’est pas si loin. Ça peut paraître étrange d’ap­prendre de quel­qu’un qui est plus jeune, mais Sinner et Alcaraz ont de meilleurs jeux que nous. Ils arrivent à rester offen­sifs sans donner trop de points. Physiquement, ils peuvent tenir des heures. Jannik a parti­cu­liè­re­ment amélioré sa compré­hen­sion du jeu. Il a aussi déve­loppé de redou­tables amor­ties, la signa­ture de Carlos. La puis­sance, ils l’ont, ainsi que la finesse pour surprendre l’ad­ver­saire. Il faut adapter non pas ses idoles, mais ses modèles. On ne va pas dire que c’est marrant d’être au milieu de ces deux géné­ra­tions et de finir par perdre les grandes finales, mais plutôt d’être chan­ceux d’avoir observé le niveau de tous les joueurs du Big 4 puis le leur maintenant »