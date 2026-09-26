Casper Ruud fait partie des anciens sur la Laver Cup où il participe ce week‐end, à Londres, à sa sixième édition.
Le Norvégien, qui a connu le capitanat de Bjorn Borg et de Thomas Enqvist, apprend désormais à connaître Yannick Noah et Tim Henman. Interrogé sur les principales différences entre les deux duos, l’actuel 17e mondial a notamment loué la méthode du Français.
« Oui, il y a quelques différences. Avec Yannick et Tim, on chante beaucoup plus qu’avec Björn et Thomas (rires). Je dirais que Björn et Yannick sont tous les deux des personnes très libres, avec un mode de vie assez décontracté, qui ne se font pas trop de soucis. C’est positif. Parfois, nous, les joueurs, nous nous mettons trop de pression et nous nous stressons, alors que notre métier est déjà assez exigeant en soi. C’est bien d’avoir quelqu’un comme Yannick, qui voit le tennis d’une manière différente de la mienne, et Tim, qui regarde énormément de tennis et a travaillé comme commentateur. Il nous observe lors des grands tournois pratiquement toute l’année et connaît les forces et les faiblesses de notre jeu. Tous les deux me lancent des défis de manière constructive. Ils montent beaucoup plus au filet, ou du moins le faisaient pendant leur carrière, et jouent avec des coups un peu plus plats que les miens. Ils m’encouragent à intégrer ce genre de techniques à mon jeu. C’est intéressant d’entendre des avis différents de ceux que j’ai reçus pendant de nombreuses années. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 15:25