Casper Ruud fait partie des anciens sur la Laver Cup où il parti­cipe ce week‐end, à Londres, à sa sixième édition.

Le Norvégien, qui a connu le capi­tanat de Bjorn Borg et de Thomas Enqvist, apprend désor­mais à connaître Yannick Noah et Tim Henman. Interrogé sur les prin­ci­pales diffé­rences entre les deux duos, l’ac­tuel 17e mondial a notam­ment loué la méthode du Français.

« Oui, il y a quelques diffé­rences. Avec Yannick et Tim, on chante beau­coup plus qu’avec Björn et Thomas (rires). Je dirais que Björn et Yannick sont tous les deux des personnes très libres, avec un mode de vie assez décon­tracté, qui ne se font pas trop de soucis. C’est positif. Parfois, nous, les joueurs, nous nous mettons trop de pres­sion et nous nous stres­sons, alors que notre métier est déjà assez exigeant en soi. C’est bien d’avoir quelqu’un comme Yannick, qui voit le tennis d’une manière diffé­rente de la mienne, et Tim, qui regarde énor­mé­ment de tennis et a travaillé comme commen­ta­teur. Il nous observe lors des grands tour­nois prati­que­ment toute l’année et connaît les forces et les faiblesses de notre jeu. Tous les deux me lancent des défis de manière construc­tive. Ils montent beau­coup plus au filet, ou du moins le faisaient pendant leur carrière, et jouent avec des coups un peu plus plats que les miens. Ils m’encouragent à inté­grer ce genre de tech­niques à mon jeu. C’est inté­res­sant d’entendre des avis diffé­rents de ceux que j’ai reçus pendant de nombreuses années. »