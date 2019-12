Membre de l’académie Rafael Nadal située à Manacor, le Norvégien Casper Ruud s’entraîne régulièrement avec le numéro 1 mondial. Interrogé sur ces fameuses séances d’entraînement, le Norvégien a reconnu que l’implication du Majorquin était impressionnante : « Nadal est l’une de mes idoles et quand ils m’ont invité à l’Académie, il n’y avait aucune raison de refuser l’offre. Je suis allé à Majorque avec ma mère, mon père et ma sœur cadette qui joue également à l’Académie et fréquente l’école là-bas », a déclaré l’actuel 54e joueur mondial.

« Il frappe la balle si fort »

« Les séances d’entraînement avec Nadal sont des expériences incroyables, s’il joue avec 100 % d’intensité dans les matchs, 120 % sont impliqués sur le terrain d’entraînement. Il frappe la balle si fort et tente des coups risqués, sachant qu’il peut ralentir le rythme pendant les matchs si nécessaire. Cela a également fonctionné pour moi. J’essaie de tenter des coups pendant l’entraînement, de frapper avec une intensité plus élevée et des balles plus rapides et de travailler également sur des choses que vous n’osez pas entreprendre pendant les matchs. Quand je m’entraîne avec Rafa, il arrive à me pousser et je suis généralement épuisé après quelques heures. Ces sessions sont très difficiles à supporter mais en même temps, vous pouvez en apprendre beaucoup. »