Récemment de passage dans le podcast Nothing Major, Casper Ruud est revenu sur ses deux finales perdues face à Rafael Nadal et Novak Djokovic à Roland‐Garros en 2022 et 2023.

Et le Norvégien a reconnu que la tâche pouvait diffi­ci­le­ment être plus complexe.

« Les deux finales que j’ai jouées, contre Rafa en 2022 et contre Novak en 2023, je me suis dit : ‘Est‐ce que ça pour­rait être plus dur… Est‐ce qu’on peut trouver des joueurs plus motivés dans l’his­toire du jeu ?’ Vous comprenez qu’ils vont proba­ble­ment rester sur le court jusqu’à la mort. Ils ne veulent pas perdre, surtout quand Novak tente de remporter son 23e Grand Chelem. On sait qu’il va tout simple­ment tout verrouiller et on peut être à 5–1, 40–0 dans le premier set et il va proba­ble­ment le gagner d’une manière ou d’une autre. Contre Nadal, avec sa bles­sure au pied, j’étais assez opti­miste. Je suis arrivé avec confiance, je n’étais pas trop nerveux, certai­ne­ment un peu, mais je n’avais pas l’im­pres­sion d’avoir de la pres­sion, mais le match a commencé et j’ai été breaké dès le premier jeu, c’est tout. »