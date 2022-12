De passage en confé­rence de presse avec toute l’équipe norvé­gienne à l’oc­ca­sion de la United Cup, Casper Ruud, tout en reve­nant sur la fameuse finale perdue de l’US Open face à Carlos Alcaraz, a rappelé à quel point son parcours était tout sauf anodin pour un joueur venant d’un pays comme la Norvège.

« Même si j’ai quand même pu bien dormir, quand je regarde en arrière, j’au­rais aimé gagner ce match. Cela me donne aussi une moti­va­tion pour conti­nuer, le fait de savoir que j’étais très proche à un moment donné. Bien sûr, cela aurait été formi­dable de le gagner. Comme je l’ai dit plus tôt, croire en moi que c’est possible, parce que lorsque vous gran­dissez dans un petit pays de tennis comme la Norvège et que vous regardez Nadal, Federer, Novak jouer ces grands matchs toute votre vie, il est parfois diffi­cile de croire que vous pouvez être là vous‐même un jour. »