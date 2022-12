Vainqueur de la petite finale face à Carlos Alcaraz ce dimanche sur l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi, Casper Ruud, après être revenu sur l’épui­sante tournée sud‐américaine aux côtés de Rafael Nadal, a cette fois dévoilé qui était l’un de ses joueurs modèles sur le circuit, excepté le Majorquin. Et ce n’est autre que le compa­triote de Rafa, Roberto Bautista Agut. Explications.

« Mon tennis n’est pas le plus puis­sant, le plus flashy ou le plus beau, mais mon objectif est de rester cohé­rent et solide. L’un de mes modèles est Roberto Bautista Agut. Pourquoi ? Parce qu’il m’a montré comment, si vous êtes solide tout au long de l’année, de bonnes choses peuvent arriver. »