Alors que nos confrères du Parisien ont récem­ment rapporté des propos de Casper Ruud suite à la suspen­sion de Jannik Sinner où il soutient ce dernier, le Norvégien a tenu à démentir publi­que­ment cette décla­ra­tion via son compte Twitter.

Selon lui, il n’a jamais dit cela.

Hey guys ! Just wanted to say that I never said this. I was asked about the case last week, and simply said I didn’t have any comments as I hadn’t read the full state­ment at that point. Very bad and untrust­worthy jour­na­lism.

However I do think Jannik is a good guy. https://t.co/2BJhP9R43j