Dans une interview accordée à Tennis Magazine, Casper Ruud revient sur le fait de comparer le fameux Big Three et le duo Alcaraz/Sinner. Pour avoir un temps joué contre le Big Three son témoignage est logiquement assez intéressant. Ses propos rapportés chez nos amis de Punto De Break sont assez clairs.
« Les trois grands joueurs avaient une présence presque intimidante de par leur histoire. Carlos et Jannik apportent quelque chose de différent : une intensité, une vitesse et un courage incroyables. Le jeu a évolué, et il faut être prêt à un style très physique et rapide. On peut débattre des différentes époques, mais pour moi, Sinner et Alcaraz frappent la balle plus vite que les trois grands »
Publié le samedi 14 février 2026 à 09:06