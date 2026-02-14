AccueilATPCasper Ruud : "On peut débattre des différentes époques, mais pour moi,...
Casper Ruud : « On peut débattre des diffé­rentes époques, mais pour moi, Sinner et Alcaraz frappent la balle plus vite que Federer, Nadal et Djokovic »

Dans une inter­view accordée à Tennis Magazine, Casper Ruud revient sur le fait de comparer le fameux Big Three et le duo Alcaraz/Sinner. Pour avoir un temps joué contre le Big Three son témoi­gnage est logi­que­ment assez inté­res­sant. Ses propos rapportés chez nos amis de Punto De Break sont assez clairs.

« Les trois grands joueurs avaient une présence presque inti­mi­dante de par leur histoire. Carlos et Jannik apportent quelque chose de diffé­rent : une inten­sité, une vitesse et un courage incroyables. Le jeu a évolué, et il faut être prêt à un style très physique et rapide. On peut débattre des diffé­rentes époques, mais pour moi,  Sinner et Alcaraz frappent la balle plus vite que les trois grands »

Publié le samedi 14 février 2026 à 09:06

