Casper Ruud ne s’at­ten­dait pas à voir deux nouveaux joueurs dominer outra­geu­se­ment le circuit masculin après les retraites de Roger Federer et Rafael Nadal. C’est pour­tant bien ce qu’il s’est passé avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, lauréats des huit derniers tour­nois du Grand Chelem.

Récemment invité du podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg, le Norvégien est revenu sur cette prédic­tion qui s’est fina­le­ment révélée inexacte.

« Il y a quelques années, lorsque Roger Federer a commencé à prendre sa retraite, ou plutôt lorsque Roger a été le premier à prendre sa retraite, suivi ensuite par Rafa, j’ai déclaré que je m’at­ten­dais à ce qu’il y ait un peu plus de cham­pions du Grand Chelem qu’il n’y en a eu. Ce n’est vrai­ment pas le cas, car Sinner ou Alcaraz ont prati­que­ment tout gagné depuis que ces joueurs ont commencé à se retirer. Mais je continue de croire que dans les cinq à dix prochaines années, nous verrons davan­tage de cham­pions du Grand Chelem. Je pense qu’il y aura davan­tage de joueurs capables de défier Alcaraz et Sinner, et j’es­père bien sûr en faire partie. »