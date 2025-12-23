Casper Ruud ne s’attendait pas à voir deux nouveaux joueurs dominer outrageusement le circuit masculin après les retraites de Roger Federer et Rafael Nadal. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, lauréats des huit derniers tournois du Grand Chelem.
Récemment invité du podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg, le Norvégien est revenu sur cette prédiction qui s’est finalement révélée inexacte.
« Il y a quelques années, lorsque Roger Federer a commencé à prendre sa retraite, ou plutôt lorsque Roger a été le premier à prendre sa retraite, suivi ensuite par Rafa, j’ai déclaré que je m’attendais à ce qu’il y ait un peu plus de champions du Grand Chelem qu’il n’y en a eu. Ce n’est vraiment pas le cas, car Sinner ou Alcaraz ont pratiquement tout gagné depuis que ces joueurs ont commencé à se retirer. Mais je continue de croire que dans les cinq à dix prochaines années, nous verrons davantage de champions du Grand Chelem. Je pense qu’il y aura davantage de joueurs capables de défier Alcaraz et Sinner, et j’espère bien sûr en faire partie. »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 17:17