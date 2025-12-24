Après être revenu sur une prédic­tion qui s’est fina­le­ment révélée inexacte suite à aux retraites de Roger Federer et Rafael Nadal, Casper Ruud a rendu hommage à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs des huit derniers tour­nois du Grand Chelem. Mais le Norvégien refuse malgré tout de s’avouer vaincu face à cette impres­sion­nante domination.

« Ils ont en quelque sorte propulsé le jeu à un niveau supé­rieur. Mais, vous savez, ils sont aussi humains, comme tout le monde. Ce sont eux qui ont pris la relève du Big 3, et c’est vrai­ment impres­sion­nant. Mais j’es­père qu’il y aura encore quelques cham­pions du Grand Chelem dans les années à venir. »