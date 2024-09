Longuement inter­rogé par Eurosport Norvège, Casper Ruud, qui a abordé de nombreux sujets comme l’échec global des joueurs de la géné­ra­tion 90 ou encore l’af­faire Jannik Sinner, n’a pas pu échapper à la fameuse ques­tion sur le meilleur joueur de tous les temps.

Et le 9e joueur mondial a bizar­re­ment oublié de citer un certain Rafael Nadal avant de s’in­cliner face à Novak Djokovic.

« J’avais un peu hésité au moment de répondre à cette ques­tion il y a quelques années. J’avais mis Federer et Djokovic sur un pied d’éga­lité, mais Novak a désor­mais accompli telle­ment de choses depuis si long­temps. C’est le joueur le plus complet du monde. Il est aussi bon offen­si­ve­ment que défen­si­ve­ment, il a un large réper­toire, c’est un génie tactique et il a un mental à toute épreuve, le meilleur de tous les athlètes, tous sports confondus, selon moi. »