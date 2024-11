Alors qu’il doit affronter ce mercredi soir Benjamin Bonzi pour ses débuts sur le Moselle Open, Casper Ruud, qualifié pour le Masters de Turin (du 10 au 17 novembre), a accordé une inter­view à nos confrères de We Are Tennis.

Un bel entre­tien dans lequel le Norvégien fait une drôle de confes­sion à propos de sa magni­fique saison 2022 où il avait atteint la 2e place mondiale grâce à ses deux finales à Roland‐Garros et l’US Open.

« Je dirais que gagner un Grand Chelem est, pour moi, le plus grand objectif, le plus grand rêve. En 2022, j’ai failli devenir numéro 1 mondial. Vous savez, si vous y réflé­chissez, je pense que si Carlos Alcaraz avait perdu contre Sinner à l’US Open en ayant une balle de match contre lui, et que j’avais atteint les demi‐finales ou la finale, je serais devenu numéro un mondial, mais je me sentirai mal, d’une certaine manière, d’être numéro un mondial sans avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. Je pense donc que les Grands Chelems sont le plus impor­tant et j’ai­me­rais qu’ils passent en premier. Mais bien sûr, quand j’y pense après, je ne détes­te­rais pas non plus avoir été numéro 1 mondial, mais je veux dire que pour moi, le Grand Chelem est le but ultime, le rêve, et je suis heureux de ne pas l’avoir encore gagné. J’aurais aimé le gagner peut‐être il y a deux ans ou quand j’en ai eu l’oc­ca­sion, mais c’est toujours quelque chose que je pour­suis et que je pour­sui­vrai peut‐être jusqu’à la fin de ma carrière sans y parvenir, mais j’es­père qu’un jour j’y serai à nouveau et que j’aurai la chance de jouer un match pour en gagner un. »