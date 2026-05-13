Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome où il retrou­vera Karen Khachanov ce mercredi, Casper Ruud a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la manière très parti­cu­lière de compter les points au tennis comparé à d’autres sports.

Et de manière très perti­nente, le Norvégien a tenu à mettre en lumière l’im­por­tance des points déci­sifs au cours d’un match, rappe­lant que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’ont remporté que quelques points de plus que leur adver­saire au cours de leur carrière malgré leur immense domination.

« Si l’on ne regarde que le score, par exemple la semaine dernière à Madrid contre Stefanos, le match était telle­ment serré, les trois sets étaient extrê­me­ment disputés. En quit­tant le court, j’ai constaté que j’avais remporté 15 points de plus que lui. C’est dire à quel point le match était serré. En réalité, je gagnais beau­coup plus de points que lui. Même si j’avais perdu le match, j’au­rais proba­ble­ment quand même fini par avoir plus de points que lui et perdre le match. Cela montre à quel point les petits détails et le fait de gagner les points impor­tants peuvent être cruciaux. Pour moi, de nombreux matchs sur le circuit ATP se jouent sur deux à six points déci­sifs. Si vous les remportez, vous pouvez prendre l’as­cen­dant. Sinon, la victoire peut être diffi­cile à obtenir. Si on regarde les statis­tiques globales des trois grands – Roger, Rafa et Novak – on constate qu’ils ont remporté à eux trois 53 ou 54 % des points en match sur l’en­semble de leur carrière. Alors qu’ils étaient tout simple­ment domi­nants. Cela montre à quel point c’est un sport serré. »