Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome où il retrouvera Karen Khachanov ce mercredi, Casper Ruud a été interrogé en conférence de presse sur la manière très particulière de compter les points au tennis comparé à d’autres sports.
Et de manière très pertinente, le Norvégien a tenu à mettre en lumière l’importance des points décisifs au cours d’un match, rappelant que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’ont remporté que quelques points de plus que leur adversaire au cours de leur carrière malgré leur immense domination.
« Si l’on ne regarde que le score, par exemple la semaine dernière à Madrid contre Stefanos, le match était tellement serré, les trois sets étaient extrêmement disputés. En quittant le court, j’ai constaté que j’avais remporté 15 points de plus que lui. C’est dire à quel point le match était serré. En réalité, je gagnais beaucoup plus de points que lui. Même si j’avais perdu le match, j’aurais probablement quand même fini par avoir plus de points que lui et perdre le match. Cela montre à quel point les petits détails et le fait de gagner les points importants peuvent être cruciaux. Pour moi, de nombreux matchs sur le circuit ATP se jouent sur deux à six points décisifs. Si vous les remportez, vous pouvez prendre l’ascendant. Sinon, la victoire peut être difficile à obtenir. Si on regarde les statistiques globales des trois grands – Roger, Rafa et Novak – on constate qu’ils ont remporté à eux trois 53 ou 54 % des points en match sur l’ensemble de leur carrière. Alors qu’ils étaient tout simplement dominants. Cela montre à quel point c’est un sport serré. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 15:05